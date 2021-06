Temption Island, grosso imprevisto: la tromba d'aria spazza via il set. Le riprese bloccate

Giorgia Peretti 23 giugno 2021 a

Mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione di Temptation Island 2021. Il programma targato “Fascino” in onda prossimamente su Canale 5, continua a pieno ritmo con le registrazioni delle puntate. L’inizio è previsto per mercoledì 30 giugno, come sempre in prima serata, con le storie di amore e tradimenti delle sei nuove coppie selezionate. Tutto secondo i piani, se non fosse per un grosso imprevisto verificatosi nelle notti scorse, una tromba d’aria si è imbattuta sul villaggio delle tentazioni in Sardegna e ha costretto operatori e produzione a correre al riparo. Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, ha confidato nelle sue stories di Instagram che a causa di un vento molto forte le riprese hanno subito dei rallentamenti. Un vortice d’aria che ha obbligato autori, operatori, coppie e conduttore, Filippo Bisciglia, a fermarsi.

La Mennoia scrive: “Questa notte, in Sardegna, abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare Ovviamente abbiamo finito alle 4 di notte. E niente, ho un gran sonno, ragazzi. C’è un tempo orrendo quest’anno. C’è un’afa. E non c’è il sole. È tutto coperto. Però il programma sta andando benissimo”. Parrebbe, dunque, che non ci siano stati grandi danni, le registrazioni sono riprese poco dopo la tempesta. Ma a riprova di quando annunciato dall’autrice il giorno prima, la

Mennoia ha voluto condividere gli attimi di panico vissuti nel villaggio. Un video spaventoso, che sta facendo il giro del web nelle ultime ore, in cui si vedono gli oggetti di scena volare via dalla violenta raffica di vento. Un conto alla rovescia che non sembra subire modifiche, secondo quanto scritto dall’autrice stessa che ha ribadito l’inizio del programma per il 30 giugno. Nel frattempo, anche il conduttore ha svelato delle piccole anticipazioni sull’edizione di quest’anno in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Il format è quello che conoscete e i meccanismi gli stessi – spiega Bisciglia - Ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie. Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere”. Si tratta della coppia formata da Valentina e Tommaso, lei 40enne mentre lui 20enne. Stanno insieme da un anno e 7 mesi e ad attirare l’attenzione sarà proprio la loro importante differenza d’età.

