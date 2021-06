Ballando con le stelle, arriva la Dago-bomba su Federico fashion style

Francesco Fredella 23 giugno 2021 a

Federico fashion style potrebbe arrivare a Ballando con le stelle su Rai1. La Dago-bomba è esplosa. Pare che sia in corso una trattativa tra il famoso parrucchiere e la Rai, ovviamente di mezzo potrebbe esserci il suo agente Andrea Di Carlo, noto alla cronaca rosa per la frequentazione con Arisa, molto influente in viale Mazzini.

Federico, che conduce un programma su Real Time e che ha iniziato una vera scalata verso il successo televisivo, adesso è al settimo cielo. Da pochi giorni è uscito il suo nuovo disco, ma nell'aria c'è un vero e proprio salto in avanti con l'arrivo a Ballando con le Stelle: la Carlucci, secondo Dagospia, avrebbe messo gli occhi su di lui. E sarebbe una vera bomba perché Lauri è un personaggio istrionico.

Federico è sposato con Letizia, che è stata la sua storica prima fidanzatina quando aveva 15 anni. Hanno anche una figlia di pochi anni e una vita molto frenetica: Federico viaggia per l'Italia, dove ha aperto alcuni saloni di bellezza, e la tv. Sembra, tra l'altro, che abbia iniziato a registrare un programma itinerante con un camper (stile Stranamore), ma lo vedremo nella prossima stagione. Intanto, si sta facendo corteggiare televisivamente da Milly Carlucci. Accetterà la sfida di tornare in pista? Preparatevi a vedere paillettes e non solo in onda. Una vera rivoluzione a Ballando con le stelle. Ma nel corso della nuova edizione non mancheranno le novità: l'addio di Mariotto, storico giurato sin dalla prima edizione, e l'arrivo (forse) di Bianca Guaccero.

