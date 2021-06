Damiano David, "ecco a chi assomiglia di più": i fan dei Maneskin scovano la foto dei genitori

Giorgia Peretti 19 giugno 2021 a

È il personaggio del momento Damiano David, il frontman dei Maneskin, è diventato una star dopo la vittoria sul palco degli Eurovision Song Contest con “Zitti e Buoni”. Tutti il mondo impazzisce per i quattro giovani romani che dalle strade della città sono passati prima per il palco di XFactor poi a quello di Sanremo per finire con il trionfo all’Ahoy arena di Rotterdam, lo scorso 22 maggio. E quando si diventa famosi, molto famosi, tutto il mondo è interessato a ciò che gravita attorno alle celebrità. È successo anche per Damiano la cui vita era segretissima fino a qualche tempo fa, a partire dalla sua fidanzata Giorgia Soleri.

Alcuni fan sono riusciti a rintracciare i volti dei genitori. Proprio su Instagram, una fanpage del gruppo ha pubblicato nelle scorse ore una foto vintage che li ritrae in vacanza in Cina. Ecco così, svelati i volti di mamma Rosa Scognamiglio e papà Daniele David, entrambi molto somiglianti al cantante. La mamma in particolare sfoggia una folta chioma di capelli castani e ricci che richiama molto i lunghi capelli di Damiano, così come il sorriso, mentre i tratti del viso allungati sembrano appartenere al papà. Ma non finisce qui perché i fan hanno scoperto anche la loro professione: entrambi assistenti di volo, motivo per cui Damiano conosce bene l’inglese oltre aver vissuto a Londra per un periodo. Inoltre, il rocker avrebbe un fratello Jacopo di tre anni più grande di lui, la somiglianza anche in questo caso sembra molto evidente: “due gocce d’acqua” scrivono alcuni.

Dopo aver abbandonato il liceo linguistico al secondo anno, Damiano grazie anche al supporto dei genitori ha deciso di inseguire la sua vera passione: la musica. Una gavetta dura condivisa dagli amici di una vita Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio con i quali ha dato vita alla band che di lì a poco, con il suo rock sfacciato, avrebbe conquistato milioni di fan di tutto il mondo. A menzionarli anche il New York Times, che li ha incensati così: “Solitamente gli artisti che partecipano all'Eurovision scompaiono dalla scena al termine della manifestazione, in controtendenza i Måneskin costruiscono sulla fama guadagnata consolidando una rara storia di successo a lungo termine dell'Eurovision Song Contest”.

Intanto si scatenano le voci sul futuro manager del gruppo, dopo l’addio all’agente Marta Donà, si ipotizza che i Maneskin potrebbero affidarsi alla guida di Simon Cowell, inventore di XFactor nonché celebre produttore discografico responsabile del successo mondiale degli One Direction.

