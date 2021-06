Fabrizio Gatta sacerdote, il conduttore tv della Rai prende i voti

Francesco Fredella 16 giugno 2021 a

Uno Mattina, Miss Italia, Linea Verde e altri programmi, adesso sono solo un ricordo: Fabrizio Gatta, di cui si sono perse le tracce da tempo, è diventato prete ed esercita a sanremo. Ha lavorato dal 1996 al 2012 in Rai, un periodo molto lungo. Giuseppe Candela ha lanciato l'indiscrezione: "Fabrizio Gatta si è fatto prete". Ora chiamatelo don Fabrizio.

L'ex giornalista, ma anche autore tv, è stato intervistato da Il Secondo XIX ha voluto intervistarlo. “Da grande volevo fare Pippo Baudo. Ero chierichetto a Messa. Nella parrocchia dei Maristi. Con la fede avevo momenti di lontananza. Normale, durante l’adolescenza. Le crisi servono per essere superate. Giusto così. È una crescita. Mai avrei pensato di fare il prete", ha svelato. "Poi accade che non ti basta più. Che quello che fai, deve avere un senso. Il successo, i soldi, lo share, l’applauso non ti bastano più. E allora, cerchi di fare del bene. Di impegnarti. Di fare un’adozione a distanza. Cerchi di capire il Mistero. E ti metti in gioco. Non è San Paolo, che poi non è mai caduto da cavallo, sulla via di Damasco. È più la vocazione del San Matteo di Caravaggio. L’ uomo con una mano sui soldi colpito da una lama di luce, da cui appare Gesù. San Matteo si indica il petto, come dire: sei sicuro? Vuoi proprio me? È un cammino di lacerazione. Serve un padre spirituale. Rileggi tutta la tua vita“. Una storia unica. Pazzesca. Una vera inversione di tendenza. Tutto vero: la nuova vita per Fabrizio Gatta è già iniziata, lontano dalla tv.

