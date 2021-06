Maneskin accusati pure di plagio dalla band olandese The Vendettas, cosa rischiano

06 giugno 2021 a

Dopo le sgangherate accuse di consumo di droga da parte di Damiano David all'Eurovision, sui Maneskin ora i sospetti di plagio. Il brano "Zitti e buoni", trionfatore prima a Sanremo e poi a Rotterdam, secondo media belgi ricorderebbe in maniera "eccessiva" la canzone "You want it, you've got it" incisa nel 1994 dal gruppo olandese The Vendettas. "La domanda è se questo sia plagio" dice Joris Lissens, componente dei The Vendettas, all'emittente olandese RTL. le parole dell'artista vengono abbondantemente riprese in Belgio e in Francia. Nel frattempo sui social i fan italiani dei Maneskin sono ancora alle prese con l'addio della band romana alla manager Marta Donà che li ha seguiti da X Factor fino all'Eurovision Song Contest, dove ha esultato e pianto insieme ai quattro ragazzi.

