Le donne di Luisa Ciampi tornano a Roma

03 giugno 2021 a

Dopo il successo della sua prima mostra, svoltasi l’estate scorsa in Toscana, la pittrice Luisa Ciampi, sceglie la sua città, Roma, per presentare al pubblico le sue opere. Il tema centrale dei suoi capolavori, è l’universo femminile, declinato in ogni forma. L’artista, attraverso dolci pennellate di colore brillante, illuminato da sprazzi di oro e di argento, esalta magistralmente la grazia, l’eleganza e la sensualità delle donne, che, nei suoi dipinti, esprimono tutta la loro bellezza. L’evento, in programma il 6 giugno presso il circolo Montecitorio, che si trova in via dei campi sportivi 5, sarà una interessante e coinvolgente occasione di incontro con il fascino delle sue opere.

