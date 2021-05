Isola dei Famosi, Ilary Blasi sfodera le gambe: lo spacco del vestito fa brillare la semifinale

Giada Oricchio 31 maggio 2021 a

Ilary Blasi sfavillante per la semifinale dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 31 maggio. Per la penultima puntata del surviving game, la conduttrice romana ha scelto un abito color canna di fucile, ma dal tessuto jersey scintillante dal collo alto e dalle spalline a triangolo anni ’80. Immancabile lo spacco vertiginoso: gamba tonica e scosciatissima. Un look glitter e glamour.

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi chiuderà i battenti lunedì 7 giugno e tornerà su Mediaset per altre due edizioni. Al timone ci sarà la confermatissima Ilary Blasi la cui irriverenza ha dato un po’ di pepe a un’edizione partita bene e proseguita in maniera deludente. Per il resto sarà rivoluzione: via i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, via anche l’inviato Massimiliano Rosolino e cambio radicale delle modalità di gioco.

