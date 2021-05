Avanti un altro, "incidente in diretta". La valletta vola a terra, Paolo Bonolis ferma il programma

Giorgia Peretti 30 maggio 2021 a

L’ultima puntata di “Avanti un altro! Pure di sera”, domenica 30 maggio, si chiude con un imprevisto che ha fatto gelare il sangue a molti telespettatori a casa. Un concorrente ha preso in braccio la valletta della serata ma una volta che ha iniziato a correre per lo studio è inciampato e ha scaraventato la donna a terra. L’anziana signora è apparsa subito dolorante, si toccava la schiena e sembrava lamentarsi tanto da chiedere l’intervento di Paolo Bonolis che una volta accorso ha liberato la valletta dal casco trasparente e si è accertato delle sue condizioni di salute: “Si è fatta male? La spalla? Un attimo concludo la trasmissione e veniamo subito da lei”.

Il tutto è iniziato come un gioco un concorrente, esperto della corsa con la moglie in braccio, ha voluto dare prova delle sue capacità prendendo in braccio la valletta e correndo per lo studio. Peccato che dopo pochi passi l’uomo abbia perso l’equilibrio scivolando, lanciando, così, la signora sul pavimento. A corredo di quanto accaduto la battuta di Bonolis che prima di rendersi conto della gravità ha commentato così: “Perché l’ha buttata? Ha vinto?”.

Il conduttore ha deciso di interrompere la trasmissione mandando la pubblicità mentre cercava di sdrammatizzare: “C’è un prete?”. Poi le rassicurazioni: “L’incidente non è grave, grazie al cielo. È in perfette condizioni”. Infine ha scherzato con l’aspirante concorrente: “Si è schiuso un orizzonte per il signore, che non farà più la corsa con la moglie, ma direttamente il lancio della medesima. Più tira lontano la moglie e più beve birra”.

Gli utenti su Twitter si sono scatenati dopo l’episodio: “Fare ironia però no dai. Si è fatta male e non poco” - digita qualcuno. “A me non ha fatto ridere la caduta della signora! E penso che si sia pure fatta parecchio male” -risponde un altro utente. “Va bene tutto ma per fa ridere e fare spaccare le persone direi anche no” – fa eco qualcun altro.

