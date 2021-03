Wanda Nara, polemica per la foto delle gambe nel nuovo selfie su Instagram. E lei cancella i commenti

Giada Oricchio 28 marzo 2021 a

Wanda Nara esagera su Instagram e l'epic fail è servito. La bombastica moglie di Mauro Icardi, ex giocatore dell'Inter ora in forza al Paris Saint Germain, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie molto sexy, ma che sembrerebbe anche molto "photoshoppato": il volto levigato e stirato come quello di un'adolescente e un punto vita da fare invidia al vitino di una vespa. Stretto fino a scomparire. La prova del ritocchino sarebbe nella gamba destra che fa un innaturale avvallamento. Migliaia i like sulla fiducia e tanti i commenti dei follower sulla modifica eccessiva. Ma la simpatica Wanda Nara li ha cancellati quasi subito proprio come avrebbe fatto con le sue curve che evidentemente considera in eccesso. Peccato, burrosa è bella.

