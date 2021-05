Isola dei Famosi, "non può più restare". Ubaldo Lanzo abbandona, condizioni critiche

Giada Oricchio 06 maggio 2021 a

Annullato il televoto per un nuovo clamoroso ritiro all’Isola dei Famosi 2021. Ubaldo Lanzo abbandona l’avventura e torna in Italia per accertamenti medici. Lo stilista dai capelli blu era diventato uno dei naufraghi più amati dal pubblico grazie ai coloriti siparietti con l'inviato Massimiliano Rosolino e al carattere fumantino. Purtroppo in questo mese e mezzo si è spezzato tre denti con il cocco ed è stato sottoposto ad antibiotici per bloccare l'infezione e il dolore. Una terapia che però non riusciva più a sostenere a causa della scarsa alimentazione.

Ieri è stato portato in infermeria e oggi l'addio ai compagni spiaggiati in Honduras. Tutti lo hanno salutato con un simpatico coro, ma a spendere belle parole per Ubaldo è stato Ignazio Moser: "Mi dispiace davvero tanto. è una grande perdita, era una colonna portante e mi piacerebbe ritrovarlo fuori".

Nel corso del daytime, Rosolino ha annullato il televoto che lo vedeva in nomination e ne ha riaperto un altro riguardante esclusivamente gli altri tre concorrenti: Emanuela Tittochia, Roberto Ciufoli e Miryea Stabile. Venerdì 7 maggio, Ilary Blasi decreterà il nuovo eliminato dell’Isola.

