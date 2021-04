I Soliti Ignoti, concorrente in tilt: "Ma è suo figlio". Amadeus non perdona la gaffe

Francesco Fredella 28 aprile 2021 a

La gaffe è incredibile. Epica. A "I Soliti ignoti", nel corso della puntata in onda martedì 27 aprile, un errore diventa virale. E in Rete non di parla di altro. Nella fase finale del gioco, quando va in onda la parte dedicata al Parente misterioso, accade di tutto. Amadeus resta senza fiato. La donna si confonde nel momento in cui deve riconoscere il figlio. In palio ci sono ben 25 mila euro (si tratta di un montepremi che va alla Fondazione Italiana per l’Autismo). Soldi che sfumano improvvisamente.

Amadeus, come sempre accade, chiede alla signora in questione (parente di uno degli otto ignoti), se davvero fosse la mamma del personaggio numero 8. In studio a giocare c'è Monica Leofreddi - che aveva individuato la signoria per proseguire nel gioco. La donna dice sì, era la mamma della ragazza. Errore. E' la madre del personaggio numero 7, un ragazzo. Che gaffe!

“Signora, suo figlio non è l’ignoto numero sette? Si è confusa“, dice Amadeus. La signora va in tilt non riuscendo a capire quello che sta accadendo. Ed è subito una scena virale. “Solo a me poteva capitare. Parente misterioso meno somigliante del mondo, neanche la mamma lo riconosce. Scherzi a parte, mi è dispiaciuto tanto aver perso la cifra che avevo guadagnato, ce l’ho davvero messa tutta per vincere e aiutare l’autismo”, racconta sui social Monica Leofreddi. Una scena davvero unica. Mai accaduta prima di questo momento. I social, ovviamente, hanno "repostato" questa scena che è diventata virale in pochissimo tempo.

