Elisa Isoardi, ecco cosa farà dopo l'Isola. Chi molla Mediaset per Cairo, grandi manovre in tv

Parlando di programmi tivvù questo è il momento in cui si giocano le carte migliori. È un po’ il calciomercato dei conduttori per farla in breve. Tutti a muovere i propri agenti, sperando di strappare il compenso migliore. È tempo di mercato per un ex direttore storico Mediaset che pare a un passo dalle reti di Urbano Cairo ma che culla in cuor suo, il sogno recondito di finire finalmente in Rai.

Sky non si è aggiudicato i diritti del calcio, poiché intende buttarsi sulla fibra. La rivalsa di Telecom che opera proprio sullo stesso settore è stata quella di accaparrarsi i diritti tramite Dazn. Il tutto ingenera non poche ansie ai giornalisti di Rogoredo.

La bella e infortunata naufraga Elisa Isoardi, pare sempre piu' vicina a condurre un daytime sulla rete ammiraglia del Biscione. Lorella Cuccarini pare aver trovato una seconda giovinezza in casa di Maria De Filippi. Dopo il burrascoso addio alla Rai dovuto ai pessimi rapporti con Alberto Matano ora pare radiosa come mai prima.

Fiocco azzurro per Francesco Vecchi, conduttore Mediaset, con gran felicità annuncia la nascita di Enrico. Congratulazioni dunque a lui ed alla moglie Tina.

