Asia Argento, i racconti hot sul set: "Si sentiva tutto". Cosa facevano a Sylvester Stallone in camerino

Metti insieme, anzi rimetti, Asia Argento e Morgan. La miscela non può che essere esplosiva. E piccante. Riuniti in una stanza di Clubhouse, il social network vocale al momento disponibile solo per i dispositivi Apple ma che sta per arrivare anche su Android, i due hanno ricordato aneddoti del passato tirando in ballo nomi grossi anche internazionali e scherzato su un possibile nuovo fidanzamento.

"Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice” racconta Morgan a proposito dell'amore con Asia Argento interrotto ormai da 15 anni. “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza” ha replicato Asia divertita.

Ma il clou lo hanno raggiunto parlando degli altri. Morgan si è dilettato su Vittorio Sgarbi, che avrebbe le “p...e grigie” e le mostrerebbe a tutti a casa tua, “tirandosele fino al petto e ridendoci sopra”, dice il Marco Castoldi in arte Morgan sorprendendo tutti nella room del social network delle chat audio.

Asia Argento ha invece stupito tutti con due aneddoti a luci rosse su Sylvester Stallone. “Ho lavorato con lui a un film e un giorno il regista va nel suo camerino e lo trova nudo con delle asiatiche che gli praticavano l’agopuntura sulle p...e”. Ma soprattutto l'attore di Rocky, Rambo e tanti altri personaggi cult del cinema di Hollywood si sarebbe reso protagonista di un altro episodio più che scabroso che rivela dettagli incredibili sui dietro le quinte del cinema americano. "Stava girando un film, ma nel costume si è dimenticato il microfono e così nella pausa sul set hanno sentito tutti che si stava facendo fare un pomp... da una donna”, confida Asia Argento sconcertando tutti con il retroscena hard sul celebre attore americano.

