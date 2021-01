Asia Argento e la verità su Fabrizio Corona. Poi le parole choc sulla madre

Francesco Fredella 25 gennaio 2021 a

E’ una storia d’amore o solo un’amicizia? Sembra che non ci siano più dubbi: Asia Argento e Fabrizio Corona solo soltanto amici. Nessun amore segreto come qualcuno aveva ipotizzato. Nessun ritorno di fiamma dopo un flirt lampo lo scorso anno.

A Storie italiane, dove Asia è ospite, racconta cosa c’è dietro quella foto con l’ex re dei paparazzi, che è stata pubblicata sui profilo social di entrambi. Teneri abbracci, ma nulla di strano. “Anatomia di un cuore selvaggio“ è la biografia di Asia Argento, in questo libro cerca di far capire ai letto chi è davvero Fabrizio Corona. “Tutti lo conoscono per la sua corazza ma io mi sono messa a nudo con questo libro lui insomma. E’ una persona che ha sofferto tantissimo. Quando mia madre è stata male lui mi cercava ogni giorno, mi incoraggiava ogni giorno e questo l’hanno fatto in pochissimi, solo lui e mio padre. Con lui non c’è un ritorno di fiamma ma un’amicizia vera e guai a chi me lo tocca. Fabrizio è una persona molto diversa da quello che si pensa”, racconta ad Eleonora Daniele.

Ma l’intervista di Asia Argento è piena di contenuti. La figlia del re dell’horror parla di tutto. “Ho abbracciato mia mamma prima che morisse”, dice nell’intervista. “Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema. Io ora che non ce l’ho più tremo di continuo. Ho imparato grazie a lei a essere a mia volta mamma. I medici mi hanno permesso di abbracciarla per l’ultima volta”, continua. Asia si commuove. Racconta anche della morte di sua sorella Anna, scomparsa a causa di un incidente stradale. “Ha fatto una vita di grande malinconia, ma all’università andava benissimo, si manteneva da sola lavorando a teatro e nei bar. So che nella vita mi avrebbe potuto aiutare e oggi la vorrei qui con me”, dice la Argento. Anche la Daniele si commuove. Un racconto toccante. Asia dà un suggerimento a tutti coloro che perdono una persona cara. “Consiglio a tutti di scrivere su un foglio come ci sentiamo dopo la morte di un nostro caro, in quanto aiuta a superare meglio le difficoltà“, conclude.

