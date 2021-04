I Soliti Ignoti, Valeria Fabrizi sorprende Amadeus: cosa spunta dalla tasca

10 aprile 2021 a

Valeria Fabrizi a "I Soliti Ignoti" tira fuori dalla tasca un pezzo di carta e il conduttore Amadeus resta senza parole: "L'hai portato?" chiede all'attrice, vip della serata in gioco nel corso della puntata del 9 aprile per indovinare l'ignoto familiare e devolvere la vincita in beneficenza alla Fondazione Italiana per l'autismo. In scena però su Rai 1 a un certo punto va solo imbarazzo e sorpresa.

Mentre l'attrice della fiction "Che Dio Ci aiuti" si cimenta con il quiz di Amadeus ecco che dalla tasca spunta uno stranissimo oggetto. Cos'è? Il conduttore lo riconosce ed è incredulo: si tratta del cartoncino che Valeria Fabrizi aveva usato per presentare al Festival di Sanremo 2021 la canzone di Orietta Berti. Imbarazzo totale e risate. Poi però dopo l'allegro colpo di scena la delusione della vip che abbina male il parente misterioso: "Ho notato tardi il sorriso". E perde.

