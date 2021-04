L'Aria Che Tira, "deve coprirsi". Myrta Merlino blocca lo chef: sgridato per la mascherina

Giada Oricchio 08 aprile 2021 a

Bacchettata in diretta di Myrta Merlino a “L’Aria che Tira”, il programma di approfondimento sull’attualità, giovedì 8 aprile 2021. La conduttrice ha affrontato il tema delle proteste dei ristoratori siciliani che hanno proclamato lo stato di agitazione permanente e lanciato la riapertura progressivi dei locali nel rispetto della normativa anti Covid. Le manifestazioni contro le chiusure a oltranza del governo Draghi si stanno moltiplicando in tutta Italia ed era in collegamento con alcuni ristoratori siciliani la categoria. Lo chef stava spiegando i motivi della protesta pacifica sottolineando che con il Dl Sostegni la percentuale dei ristori era diminuita rispetto al Governo Conte fino al punto di diventare irrisoria. La Merlino però l’ha interrotto e l’ha strigliato in diretta tv: “Io capisco le sue ragioni però mettiamo bene questa mascherina, deve coprire anche il naso altrimenti non ci siamo”, lo chef ha ubbidito immediatamente e la conduttrice ha chiosato: “Ecco così”.

