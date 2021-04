Lilli Gruber paparazzata al parco, cosa fa col marito

01 aprile 2021 a

Lilli Gruber come non l'avete mai vista. Siamo abituati a vederla composta nello studio di Otto e Mezzo su La7. Ma questa volta il settimanale "Chi" di Alfonso Signorini ne combina un'altra delle sue e ci fa scoprire la Lilli Gruber che non t'aspetti.

Gambe scoperte in perfetta tenuta ginnica e a cavallo della sua mountain bike. La giornalista si tiene in forma e mette in mostra un fisico tonico e muscoloso. Ma non è finita qui.

I fotografi di "Chi" riescono anche a "rubare" momenti di tenerezza e complicità tra lei e suo marito, il giornalista Jacques Charmelot. Dopo la ginnastica i due si siedono al sole su una panchina e...scattano baci appassionati.

