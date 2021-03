Naomi Campbell senza età. Fuori tutto, lo scatto in topless fa impazzire i follower

Giada Oricchio 22 marzo 2021 a

a

a

Naomi Campbell da urlo su Instagram. La "Venere Nera", come è soprannominata per il fisico statuario, ha pubblicato sul suo account una foto in bianco e nero che ha mandato in brodo di giuggiole i follower.

Altissima, magra, tonica, allegra e soprattutto in topless. Seno scoperto e vestita solo di uno slip scuro mentre esce dal mare con la testa di Medusa. Ha quasi un "diavolo per capello" come si legge nella caption: "L'utopia in questo momento distopico. Estate 2021". In fondo, c'è la speranza di riconquistare una parte di libertà in estate dopo oltre un anno di pandemia da Covid-19.

A marzo, proprio il timore del virus ha indotto Naomi Campbell a rinunciare al Festival di Sanremo dopo un iniziale sì. Al suo posto è arrivata la rivelazione Matilda De Angelis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.