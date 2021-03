Italia's Got Talent 2021, Martina Storti va finale con la pole dance allo specchio

Italia's Got Talent

Martina Storti conquista la finale di Italia's Got Talent, mercoledì 17 marzo su Tv8, con una performance tanto muscolare quanto di cuore. Martina da Firenze ha appena 15 anni, ma ha le idee chiarissime: "Ho portato una storia di noi adolescenti che spesso facciamo fatica a non accettarci e non ci piacciamo. È un messaggio ispirato al mito di Narciso, molto vicino a me e ai miei coetanei perché quando ci guardiamo allo specchio non vediamo quello che gli altri credono che noi siamo. Da piccola volevo assomigliare all'amichetta più bella o a una foto di una bambina bella invece poi ho capito che la nostra bellezza sta proprio nell'essere diversi, nella nostra unicità e accettarci. Vorrei dare questo messaggio ai miei coetanei".

La ragazza si è esibita in una strepitosa pole dance davanti allo specchio: standing ovation e complimenti da tutti i giudici colpiti dall'emozionante performance. Martina Storti è stata eletta ultima finalista grazie al Golden Buzzer del quinto giudice aggiunto, Enrico Papi.

