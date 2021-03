Gemma Galgani cade dalle scale. Maurizio abbandona Uomini e Donne

Giada Oricchio 13 marzo 2021 a

Gemma Galgani sanguina a "Uomini e Donne" e Maria De Filippi chiama il medico. Poi le lacrime per Maurizio. Gemma, 72 anni e tanta voglia di incontrare l'amore vero, continua a tenere banco nel dating show di Maria De Filippi. Non c'è puntata che non catturi il centro dello studio, vuoi per rivendicazioni fantasiose, vuoi per dolorosi incidenti.

L'ultimo episodio che l'ha vista protagonista è un ruzzolone giù per le scale e a riportare in esclusiva l'accaduto è il sito "Vicolo delle News". Sul sito si legge che Gemma entra in studio sulle note di “Vola Vola l’Ape Maya”, ma alla fine della passerella, cade rovinosamente: "All’altezza degli ultimi gradini, Gemma cade, si siede e Maria subito nota che si e sbucciata tutte e due le ginocchia e che le sta colando anche parecchio sangue da esse. (...). La dama viene fatta uscire dallo studio e portata a medicare le ferite e cambiare le calze".

Mentre la Galgani è nel backstage, entra il cavaliere Maurizio con il quale la dama torinese aveva trascorso una piacevole serata mangiando e commentando il Festival di Sanremo. Il tutto si è concluso con un vasto bacio a stampo. Ed ecco il retroscena de "Il Vicolo delle news": "Da come lui racconta tutto ciò non sembra animato da un senso di felicità e quindi sia Gianni che Tina iniziano a fargli delle domande per capire se abbia provato un certa attrazione e lui risponde chiaramente di no. (...). Maurizio rimane molto ferito dalle parole di Tina e Gianni e sentendosi sotto pressione decide di abbandonare il programma. Gemma cerca di trattenerlo, quasi fra le lacrime, però lui decide lo stesso di andare. Maria come ultimo addio li fa ballare abbracciati sulle note di “Musica Leggerissima". Intanto alla corte di Maria De Filippi è tornato un ex corteggiatore di Gemma: il 27enne Nicola Vivarelli.

