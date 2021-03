Parisella guida il team del nuovo talk di Rai2

Arnaldo Magro 10 marzo 2021 a

Di immigrazione parlerà il nuovo programma in onda su Rai2 «Anni20». Scaldano i motori Francesca Parisella e la sua squadra, pronti a ritagliarsi uno spazio in una giornata, già molto congestionata di talk show. «Vedremo gli argomenti sotto un altro punto di vista» dicono da viale Mazzini. «Non vogliamo sentenziare ma dare gli strumenti a casa per capire - questa è la realtà - poi giudica tu».

Il programma non tratterà solo temi politici ma anche di attualità. «Quanto guadagna una influencer? Se vostra figlia portasse a casa 25 mila euro al mese, sareste dunque contenti nel vederla girare sul web magari in abiti succinti?». Un programma di contenuti. Questo è ciò che chiede e garantisce la direzione. Ad maiora.



