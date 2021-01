Raidue all'attacco di Formigli e Deldebbio. Il nuovo programma con la Parisella sfida i talk del giovedì

Arnaldo Magro 02 gennaio 2021 a

a

a

Vorremmo segnalarvi, con l’arrivo dell’anno nuovo, la partenza del nuovo spazio di informazione politica su Rai Due. Dovrebbe partire già a fine mese. Dopo la brutta performance di «Seconda linea», la direzione ci riprova dunque. Quella del giovedì è serata ostica con due colossi come Del Debbio e Formigli da fronteggiare. Ma pare non ci fossero alternative. Gli altri giorni erano tutti «occupati». Da qui la necessità, di fronteggiarli su altri piani. La rete ci punta e crede molto. Ci dicono sarà improntato maggiormente sulle grosse inchieste nazionali, con meno spazio lasciato al talk in studio. Niente risse in stile Dritto e Rovescio, con Librandi e Sardone per intenderci. Poche chiacchiere e molta sostanza. Un giusto mix tra il modello «Le Iene» di Italia1 e «Report». Il tutto da dibattere poi in studio in presa diretta con ospiti che raramente dovrebbero essere politici. La conduzione sarà affidata a Francesca Parisella, che si dice essere stimatissima da Ludovico Di Meo in persona. Pare sia stato lui a volerla in conduzione. Per Francesca Fagnani per ora, pare ci siano altri programmi ma niente conduzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.