Mara Venier furiosa col produttore degli Extraliscio esclusi da Domenica In: "Si dia una calmata"

07 marzo 2021 a

a

a

Dopo l’esibizione di Fulminacci, Mara Venier interviene per dire la sua su una polemica nata dalla dichiarazione rilasciata all’AdnKronos da parte di Elisabetta Sgarbi, produttore musicale degli “Extraliscio” che, recita la nota, sono “furiosi con Mara Venier: invitati e poi mandati via”.

"Sta dicendo di tutto". Maneskin, il trionfo sul palco tra lacrime e parolacce



E Mara Venier non gliele manda di certo a dire: “Cara signora, io non ho il piacere di conoscerla. Qui non è stato mandato via nessuno. Forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per Papa Francesco, perché noi abbiamo iniziato il nostro programma molto in ritardo per la diretta del Papa” dice, riferendosi al collegamento da Erbil, in occasione del viaggio del Pontefice in Iraq. E continua: “Quindi prima di insultare i miei autori e la sottoscritta si informi bene. Le avranno detto gentilmente che potrete tornare in studio a Domenica In”.

La signora Sgarbi, infatti, senza mezzi termini, ha dichiarato alla stampa che lei e il suo gruppo sono stati trattati con “una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un Festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”.

E la Venier conclude: “Signora, si dia una calmata va che è meglio”.

“L'amore insomma”. “Non dire niente”. Arisa dalla Venier, cosa si fa scappare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.