Jori Delli, chi è la showgirl albanese di Tiki Taka che piace tanto a Berlusconi

06 marzo 2021

In Mediaset sta riscuotendo grande successo la soubrette italo-albanese Jori Delli. Ospite fissa di Pierino Chiambretti in “Tiki Taka”ha impiegato veramente poco tempo, per farsi notare. Definire succinte le mises della modella, con le quali sfila in studio , è certamente da generosi. Al punto che, si dice addirittura che il Cavaliere abbia chiamato in diretta lunedì sera Alberto Brandi, direttore dello Sport e curatore, per complimentarsi. Per il programma ma anche e soprattutto per la scelta del parterre. Pare non fosse neanche la prima volta tra l’altro. Immaginate dunque lo stupore dei tecnici in regia, nel sentire la voce del Cav che chiama direttamente. Soddisfazione per l’ottimo Chiambretti.

