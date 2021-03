Il convegno dei musicisti italiani: uniamo le forze per salvarci

06 marzo 2021 a

Si è tenuto ieri venerdì 5 marzo il workshop dell’ANMI, Associazione Nazionale Musicisti Italiani, dal titolo “Non Fermiamo La Musica”. Al convegno che si è svolto in diretta streaming hanno partecipato personaggi importanti e volti noti della musica italiana. È stata un’occasione importante per condividere importanti proposte destinate ai musicisti ed agli operatori del settore ma anche un momento di relazione e di nuovi spunti per un ambiente, quello musicale, travolto dalla crisi dovuta alla pandemia.​

"Attraverso iniziative concrete, come quella di costituire un vero albo professionale di categoria, l'obiettivo dell'associazione è quello di regolare e valorizzare finalmente la figura del musicista e di tutti gli operatori del settore, dal punto di vista normativo, legale e fiscale. È necessario unire le forze per far valere i diritti di chi di musica vive. Tanti artisti sono fermi da mesi per assenza di eventi e concerti e, cosa ancora più grave, non solo non hanno ristori, ma non hanno nemmeno alcuna rappresentanza diretta presso le istituzioni" ha detto durante il convegno il presidente dell'ANMI Andrea Montemurro.

