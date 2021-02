Domenica In, Mara Venier sfotte Rocco Casalino: la presentazione è clamorosa

28 febbraio 2021 a

a

a

Rocco Casalino battezza anche Domenica In. L'ex portavoce nel salotto Rai di Mara Venier entra trionfante pronto - per l'ennesima volta - a presentare il suo libro. Ma la conduttrice lo stronca subito ironizzando sul pellegrinaggio televisivo degli ultimi giorni per promuovere appunto "Il Portavoce". "Rocco Casalino in esclusiva... non è andato da nessuna parte prima" annuncia la Venier sarcastica. In video appare anche la scritta "esclusiva" mentre lo sfotte clamorosamente: "Lo so che saresti voluto venire solo da me...". E ride. Casalino è imbarazzato: "Sei la numero uno..." dice.

Negli ultimi giorni l'ex portavoce di Conte è stato a Verissimo di Silvia Toffanin, da Barbara D'Urso a Live-Non è la D'Urso, da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, a Piazza Pulita da Corrado Formigli, a Otto e Mezzo da Lilli Gruber. E ancora, domani sera, Casalino sarà addirittura a Striscia la Notizia. Il pellegrinaggio continua...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.