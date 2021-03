Fiorello è carico: "Neanche Renzi..." Con Amadeus saldi al governo di Sanremo

Carmen Guadalaxara 01 marzo 2021 a

"Siamo gli inseparabili, neanche Renzi riuscirebbe a separarci". Fiorello irrompe nella prima conferenza stampa del Festival di Sanremo scherzando sul legame che lo lega al direttore artistico Amadeus.

Trionfano "Nomadland" e "The Crown". Laura Pausini premiata per "Io sì"

Come sarà questo Festival? Sarà indimenticabile, comunque andrà" Willy Peyote e Orietta Berti insieme, come la Lega ed il Pd Roma, "C'è ancora più atmosfera dell'anno scorso. "Coletta – continua Fiorello – citando il Direttore di Rai Uno Stefano Coletta - io ti ho seguito: quando tu parli sono costretto a stare col vocabolario in mano, non so dove li trovi questi termini. Il prossimo anno farà un format 'Il poeta misterioso'?".

Sanremo: Laura Pausini, 'bello festeggiare Golden Globe lì dove tutto è iniziato'

Lo showman continua: "Sarà un Festival indimenticabile, comunque andrà, e sono onorato di esserci. Noi metteremo impegno per regalare 5 serate spensierate. Io e Amadeus ormai qui siamo inseparabili, neanche Renzi secondo me riuscirebbe a dividerci. L'altra notte è venuto a darmi la melatonina, me l'ha messa sotto la lingua. E poi ha fatto un cast importante: ha messo Willy Peyote e Orietta Berti, come se in un governo ci fossero la Lega e il Pd".

