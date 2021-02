Rap e coraggio con Giulia Molino

Arriva il nuovo brano dell'artista divenuta famosa con "Amici"

Seconda classificata nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giulia Molino ha pubblicato il nuovo singolo "Comm’ a ll’aria”, scritto dalla stessa rapper assieme a Laura di Lenola e Manuel Finotti.

La cantante, una delle favorite e più discusse dell'ultima edizione del talent di Canale 5, ha abbracciato quello che man mano che il programma proseguiva sembrava essere sempre più la sua strada, ovvero il rap. Ha cambiato look treccine argentate al posto dei folti ricci, ma soprattutto la scuola di Amici le ha fatto capire che forse la strada che preferiva non era il pop, appunto, quindi dopo aver pubblicato il primo Ep "Va tutto bene", uscito a ridosso della finale della trasmissione, in un momento complesso, di lockdown, che non ha permesso ai cantanti di fare i soliti instore,

Giulia ha cambiato totalmente il suo trend. "Cchiù fort'” assieme a una delle stelle del rap Lele Blade uno dei rapper campani più conosciuti e apprezzati degli ultimi anni ha fatto da apripista.

Poi questo ultimo singolo “E’ un pezzo nato nel periodo pandemico, una sera mentre ero nella mia stanza d’hotel, come uno sfogo scritto e rimasto per mesi nel cassetto. Credo che la pandemia abbia dato a tutti la possibilità di conoscersi meglio, di scavare dentro se stessi. In questo brano c’é tanto di Giulia, volevo che coloro che lo ascoltassero si potessero ritrovare nelle mie parole.”

La pandemia ha fermato tutto, ma i social hanno dato la grande possibilità a talenti come quello di Giulia che ricordiamo ha vinto il Premio Lunezia 2020 per il valor musical-letterario delle sue canzoni, di farsi strada.

"Credo che sia molto importante (purtroppo o per fortuna). Ti dico “purtroppo”, perchè se mi avessi fatto questa domanda qualche mese fa, ti avrei detto: “preferisco fare 50 concerti piuttosto che avere 400mila follower su Instagram”, ma ora come ora, dico che “meno male che esistono i social”, altrimenti in questo periodo non ci sarebbe stato un mezzo per comunicare e condividere la nostra musica. Il fatto di essere seguito è molto importante".

