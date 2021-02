Uomini e donne, Gemma Galgani sconvolta dalla foto di Maurizio. E ci ripensa: "Può restare"

Giada Oricchio 11 febbraio 2021 a

A “Uomini e Donne”, giovedì 11 febbraio, spunta la foto che conquista Gemma Galgani: “Maurizio può restare”. Una storia che sembra uscita da “La Pupa e il Secchione”. Dopo la delusione patita per mano di Maurizio il mantovano, Gemma ha trovato nuovi corteggiatori, ma il cuore è ancora avvolto dalla nebbia in Val Padana e così li tiene in attesa di guarire dalle sofferenze patite in tre-settimane-tre di conoscenza.

Tra i cavalieri si è presentato Maurizio Peduzzi, 9 anni più piccolo della Galgani. Le ha portato una poesia, ma la dama lo ha trovato “boring”: “Come è andata? Non ci siamo trovati”. Le solite frasi per dire che una persona ti piace quanto la pioggia che si infila nel collo e nelle scarpe. L’opinionista Tina Cipollari accusò Gemma di essere interessata più alle vibrazioni del fisico che a quelle dell’anima e la torinese respinse le insinuazioni al mittente. Oggi però qualcosa è cambiato. Gemma in tenuta primaverile, capelli lisci coloro platino, cerchietto di fiori in testa e makeup adolescenziale, è scesa corrucciata, Tina ha notato il particolare e l’ha pizzicata: “Ecco la nonna di Cicciolina, ma alla tua età ti puoi mettere quel cerchietto in testa?!”. La dama ha controreplicato e ne è seguito il solito mercato: “Vedi questa borsa?” e “Te vedi questa scarpa?”.

Maria De Filippi ha riportato la calma e spiegato che Maurizio aveva mandato una foto alla Galgani: “Noi non la mostriamo, ma è pubblicata sul suo Facebook. Non è nudo e non è spinta però secondo Gemma è audace”. Gli investigatori del web in cinque minuti hanno trovato cognome, profilo, foto e parentado. Trattasi di normale selfie allo specchio a torso nudo accompagnato dalla didascalia: “A 63 anni faccio ancora la mia porca figura”.

Dalla poesia ai sonetti in rima baciata. La Galgani ha raccontato di essere rimasta scandalizzata: “Ho ripensato alla sera che siamo usciti insieme e mi sono accorta che mi guardava con sguardo concupiscente. Mi ha mandato questa foto scrivendo che poteva competere con un 40enne”. Maurizio entra vestito e spiega a Gemma: “Ti ho mandato la foto perché sono rimasto perplesso dalla tua frase ‘era solo poesie’, come se avessi derubricato il mio gesto a qualcosa di noioso. Ti vediamo tutti come una donna colta, seria e quindi ci sono rimasto male. Allora mi sono detto: non sono solo poesie, sono anche molto fisico. La mia era una provocazione a una tua affermazione offensiva”.

Gemma rivendica di essere rimasta traumatizzata da cotanta volgarità, di essere la “Vergine degli studi Elios”, ma Maria De Filippi taglia corto: “Ma lui che ha che non va? Mi sembra che sia stato rispettoso dopo la tua precedente storia, non è che morto un Papa se ne fa un altro, ci vuole un po’ di tempo. Tra l’altro sappi che Maurizio non verrà più in trasmissione. Sei sicura di chiudere?”.

La 72enne fa melina, guarda il mondo con occhi stupiti e si capisce che vorrebbe tornare sui suoi passi davanti a un secchione che si è trasformato in pupo. Alla fine cede e torna sui suoi passi: “Rimani seppur con riserva. Magari ci sono state incomprensioni in questa settimana e dobbiamo conoscerci meglio anche se non devi aspettarti chissà che” e Tina chiude il sipario: “E certo! Dopo che ha visto il corpo, lo fa rimanere perché non è solo quello che scrive solo poesie”.

