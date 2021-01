Il Cantante Mascherato, chi è la Pecorella? Gli indizi che portano a Francesca Fialdini

30 gennaio 2021 a

a

a

Tra le tante maschere dello show serale di Rai1 ce ne è una che sembra aver convinto unanimemente il pubblico circa la sua identità. La Pecorella, personaggio in gara ne “Il Cantante Mascherato” durante l’introduzione iniziale dice di sentirsi smarrita in un mondo di lupi e di solito nella vita quotidiana si descrive molto seria, forse anche troppo, tanto che deve imparare ad essere più leggera. Si esibisce nella prima puntata con “Diamonds are girls best friends”. Romantica, elegante e timida “la Pecorella” è piaciuta subito alla platea social che sarebbe già convinta di aver indovinato la sua identità: per il web si tratterebbe della conduttrice di "A Ruota Libera" Francesca Fialdini. Vero o no non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se il pubblico abbia indovinato oppure no.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.