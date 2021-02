Il rap made in Puglia vola oltre le Alpi

Con il nuovo format Italo Funky Express

I live, si sa, sono fermi e ci rimane, ahimè, lo streaming che certo non può sostituirsi agli odori e al ritmo pulsante di un concerto dal vivo, ma può avere qualche vantaggio: uno fra tutti portare i progetti made in Italy oltralpe. È quello che si è inventata Rubik che, con il sostegno di Puglia Sounds, ha portato sul palco digitale (3, 4 e 5 febbraio ore 20.00) di United We Stream e della tedesca Dringelieben l’Italo Funky Express, un nuovo format con al centro l’energia del funky firmato Bengi Benati, lieder dei Ridillo. Protagonisti di questo appuntamento la cantante Nikaleo insieme al rapper pugliese Tecà. Ospiti speciali, era piuttosto ovvio, gli stessi Ridillo che proprio nel 2021 festeggiano i propri trent’anni di musica. Il risultato è una fusion esplosiva tra il funky storico italiano e le nuove tendenze musicali. Musica live (registrata presso gli storici studios del Deposito Zero a Forlì), chiacchere e interviste per conoscere da vicino artisti che, malgrado il Covid, hanno trovato un modo comunque creativo di dar voce alla propria musica. La line up musicale vede sul palco Nikaleo, nome d’arte di Veronica Palmisano, e la sua band composta da Piero Ancona al basso, Giuseppe Giancola alla chitarra, Francesco Basile alla batteria. Con loro, come dicevamo, Bengi Benati voce e chitarra e Claudio Zanoni alla tromba. Ma anche il rapper Tecá, a rappresentare la nuova scena hip hop italiana, e Satomi (Andrea Bertorelli) alle tastiere.

In programma alcuni brani di Nikaleo: una musica in cui il funky porta con sé i colori del neo soul, dell’easy jazz e tutti i pensieri e le emozioni di una cantautrice che sa coniugare musica, ritmo, calore con profondità di contenuti. Fra gli inediti Su questa sedia, un brano ispirato ad una storia vera che mette a nudo il crudele paradosso per cui una vittima di cancro è costretta ad essere lei supporto morale ai propri cari. E poi sogni, passioni, racconti, emozioni.

Due parole sugli artisti: Nikaleo è un’artista che ha iniziato giovanissima. Già nel 2006 il suo Fuori è nella colonna sonora di Diario di classe (Rai 3). Ha aperto i concerti di Subsonica, Clementino, gli Snarky Puppy e ha partecipato al Primo Maggio di Taranto. Nel 2019 il suo Amami è nella fiction di successo Wine to love con Ornella Muti (Rai 1). Daniele Bengi Benati è compositore, autore e produttore e da oltre 25 anni è il cantante, chitarrista e produttore dei Ridillo. In questi anni ha composto sigle musicali per molti programmi Tv di successo per la Rai, Sky e RTI Mediaset. Infine Tecà è fra i maggiori esponenti del rap vernacolare pugliese.

