Cambio di programmazione al Cantante Mascherato: ecco cosa succede

04 febbraio 2021 a

Aria di cambiamento a "Il cantante mascherato" , lo show serale di Milly Carlucci sembra stia subendo qualche modifica di programmazione. Per la messa in onda di questa settimana sembra esserci un cambio di programma rispetto a quello che si era pensato originariamente. L'appuntamento con Milly Carlucci è il venerdì sera ma gli autori sembrano aver pensato ad una modifica sul palinsesto che renderà felici i tanti telespettatori dello show. Come è successo lo scorso sabato, in cui è andata in onda un'anteprima del programma anche questo sabato sembra ci sarà uno speciale del cantante mascherato alle ore 15. Molto probabilmente si tratterà di una sorta di riepilogo degli indizi che sono stati dati in queste due puntate, dai giudici in studio. Ma l'orario di messa in onda potrebbe causare qualche problemino ad Amici di Maria de Filippi? Staremo a vedere, nel frattempo continuano gli indizi sull'identità delle maschere sui canali social.

Detective!



✨ Chi si nasconderà dietro #icmPECORELLA ?



Ecco gli indizi della scorsa puntata



Indagate con noi, in attesa di venerdì prossimo #IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/ZgjHa3v8Sw — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 4, 2021

