Isola dei Famosi, nel cast spunta Elisa Isoardi: passa a Mediaset?

Giallo Isola dei Famosi: Elisa Isoardi naufraga in Honduras in qualità di concorrente? Il sito “Tvblog” riporta la clamorosa indiscrezione sottolineando che a fronte di voci insistenti, la conduttrice nega con fermezza. Tuttavia non è un mistero che la conduttrice, dopo 18 anni di Rai e dopo aver perso la conduzione di “Check-up”, sia pronta ad approdare a Mediaset come ha dichiarato a “Verissimo”: “Riparto da me e da chi dimostra di avere fiducia in me”.

Addio Rai? Elisa Isoardi cosa si fa scappare. E su Salvini... Se l’ex fidanzata di Matteo Salvini dovesse fare il reality di sopravvivenza sarebbe la seconda volta, dopo “Ballando con le Stelle”, che non fa un programma come conduttrice ma come concorrente. L’Isola dei Famosi partirà l’8 marzo al termine del Festival di Sanremo e a una settimana di distanza dalla finale del GFVip5, entrato nel Guinness dei primati per la durata. Al timone ci sarà Ilary Blasi, un ritorno alla conduzione attesissimo dai social, incerto invece il nome dell’inviato dopo il no di Alvin. Non si sa chi prenderà il suo posto così come non sono stati ufficializzati i nomi degli opinionisti anche se si vocifera del tandem “Zorzando”: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

