Giulio Berruti si sfoga sui social. Così difende Maria Elena Boschi

Sono sempre sotto l'occhio dei riflettori. Soprattutto sui social. Una delle coppie degli ultimi mesi è quella formata dall'attore Giulio Berruti e dalla renziana Maria Elena Boschi. L'ultimo atto si è giocato su Instagram dove, in occasione del quarantesimo compleanno della Boschi, sono apparsi commenti al veleno: "Siete il vomito". Il riferimento sarebbe alla decisione di Berruti di andare al Gf per parlare del suo rapporto con la Boschi.

Berruti ha già smentito la notizia ma ha deciso ugualmente di rispondere per le rime: "Mi sembrano argomentazioni molto profonde. Complimenti a chi ti ha messo al mondo, ottimo lavoro”. Insomma i due non vengono lasciati in pace neanche nel giorno del compleanno...

