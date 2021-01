GfVip, il consiglio di Oppini a Zorzi fa arrabbiare Signorini: "Ti vorrei sparare!"

Giada Oricchio 25 gennaio 2021 a

Francesco Oppini “consiglia” a Tommaso Zorzi di uscire dalla casa del GFVip5 e fa arrabbiare Alfonso Signorini: “Ti vorrei sparare…”

Nel corso della 34esima diretta del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini fa una sorpresa all’amico Tommaso Zorzi che più volte ha espresso il desiderio di abbandonare a causa del secondo prolungamento. Oppini gli manda un messaggio forte e chiaro: “Ti ho promesso di esserci, ho provato a farti forza, ma un amico ti dice anche come stanno le cose, so quanto sia difficile perché ci sono passato un mese fa. Qualsiasi scelta non ti renderà subito felice, ma qualsiasi cosa tu decida di fare, qualsiasi e sottolineo qualsiasi, scegli per il tuo bene, devi scegliere la cosa che ti fa meno male in assoluto. Sono qui per sorreggerti e sappi che qualsiasi cosa sarà appoggiata da me, da Gaia, da tua mamma e da Lazzaro. E ricorda che Stefania ti vuole molto bene e non è l’unica. Comunque, davvero fai quello che ti fa stare meno peggio senza pensare ad altro, pensa solo al tuo bene e qualunque cosa tu decidi sarà sempre appoggiata da tutti noi. Capito? Mi raccomando, valuta tu. Se ce n’è va avanti, altrimenti non ti preoccupare. Tu potresti uscire anche adesso, fidati, per me il Grande Fratello lo hai vinto”. In pratica gli ha portato il biglietto Frecciarossa Roma-Milano.

Tommaso Zorzi ha le lacrime agli occhi per l’emozione, ma si contiene: “Io soffro d’ansia, ma se tante volte questo stato mi ha impedito di fare certe cose e mi ha reso meno felice, questa volta non voglio farmi vincere, è un modo che mi sono dato per diventare più grande e per dimostrare che sono più forte dell’ansia perché credo di esserlo. Voglio restare finché mi sarà consentito dal televoto”. Alfonso Signorini, consapevole di quanto sia fondamentale Zorzi per la buona riuscita del suo reality show, impallidito davanti alle parole di Oppini, tira un sospiro di sollievo: “Francesco, avrei voluti spararti, sai con quei pallettoni a salve! Tommaso, lui ti vuole fuori, mentre io ti voglio dentro a tutti i costi. Non vuoi essere vittima dell’ansia, uscirai vincente”. Il 25enne influencer milanese torna dai compagni e ironizza: “Vedere Francesco mi mette tranquillità, certo non mi ha spronato, mi ha detto vai…io finchè ce la faccio… andrò avanti di giorno in giorno”. Messaggio ricevuto.

