I soliti ignoti, gaffe incredibile di Justine Mattera. Cosa le scappa con Amadeus

Gaffe di Justine Mattera a "I Soliti Ignoti", il quiz serale di RaiUno condotto da Amadeus. La modella e conduttrice di origine americana doveva indovinare il mestiere di un figurante e per capirne di più ha iniziato a camminare sinuosa per lo studio e a girargli intorno. Amadeus ha ironizzato: "Ammazza Justine hai fatto una sfilata!" e la Mattera si è lasciata sfuggire: "Eh ca**o questo vestito merita!". In studio ci sono state risate di imbarazzo e qualche applauso, poi il conduttore ha preferito andare avanti come se nulla fosse.

