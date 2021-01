Pubblico a Sanremo? La protesta di Gabriele Ciampi

Giada Oricchio 22 gennaio 2021 a

Teatri e cinema chiusi e Festival di Sanremo con il pubblico? Il famoso direttore d'orchestra, Gabriele Ciampi, non ci sta: "La protesta è comprensibile, non è pensabile usare 2 pesi e 2 misure, le restrizioni devono essere uguali per tutti. D'altra parte sono certo che la Rai opererà, come sempre, nel pieno rispetto delle regole. La mia proposta per il Festival? Gli artisti ospiti si esibiscano dai teatri delle maggiori città e cedano parte del compenso per aiutarli a sostenere l'emergenza economica in cui versano dopo mesi e mesi di totale chiusura. Anche i Grammy quest'anno saranno senza pubblico".

Il compositore, molto amato dagli Obama e unico italiano in giuria ai Grammy Awards, ha rivelato: "Il mio voto è andato a Beyoncé, artista straordinaria che con il suo brano ha rischiato in un momento delicatissimo della vita sociale e politica degli Stati Uniti". La cantautrice afroamericana quest'anno è infatti in nomination con Black Parade, testo sulla fine della schiavitù e dei drammatici scontri in USA tra polizia e comunità Afroamericana, che nel 2020 hanno portato - tra gli altri - alla morte di George Floyd e Rayshard Brooks.

Ciampi è intervenuto anche nella polemica che ha visto coinvolta Gianna Nannini per il video dell'ultima canzone dove gli uomini in divisa hanno il volto di maiali. "A proposito di Beyoncé mi viene in mente l'inutile polemica sul video di Gianna Nannini, che ricorda fatti gravissimi che non possono essere ignorati: le discriminazioni, la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani qui in America è pane quotidiano, ma se ne parla poco. Ecco perché ho accettato l'invito che mi ha rivolto Barack Obama a sostenerlo nella battaglia per il #blacklivesmatter: la musica può fare tanto per abbattere le barriere culturali e sociali".

