Uomini e Donne, Gemma Galgani scaricata ancora: Maurizio Guerci ha un'altra. E Tina li umilia

Il peggior Blue Monday di sempre per Gemma Galgani, protagonista della puntata di lunedì 18 gennaio a “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5: Maurizio Guerci la scarica tra parolacce e pesanti insinuazioni: "Volevi venire a letto con me da molto tempo", "Disumano".

Dallo storico orribile 4 settembre con Giorgio Manetti all’orribile 18 gennaio con Maurizio, Gemma Galgani è di nuovo alla ricerca dell’amore che non trova nemmeno con il lanternino di Diogene. Il terribile tailleur dalla fantasia militare color viola è la cartina di tornasole del pomeriggio che l’aspetta. Già dall’ingresso si capisce che qualcosa non va: il passo è stanco, la faccia bassa, gli occhi spenti. Si siede: “Ho passato il Capodanno da sola. Son scivolata nel vuoto della solitudine, non mi è mai successo, è stata una cosa insolita – è l’incipit di Gemma triste, ma ben attenta a non far colare una lacrima di mascara – durante una telefonata si è alterato con epiteti sconsiderati, irripetibili. Ho conosciuto una parte di Maurizio mai vista. Mi ha confermato che il 26 dicembre quando ha staccato il telefono era con una signora e che in quel momento era più importante di me”.

Testa china, frangetta a saracinesca sul volto, la Galgani rivela che lui ha chiuso la storia: “Io non ci potevo credere dopo le dichiarazioni a “Novella 2000” in cui parlava di amore”. Maria De Filippi reagisce come chi aveva battezzato il 50enne di Mantova fin dal primo pretenzioso maglioncino a lupetto (deve averli comprati in stock su Asos): “Quando te gli hai detto che stavi andando da lui, ha chiamato la redazione per assicurarsi che non ti avessero dato l’indirizzo di casa. Forse non voleva che andassi e trovassi una casa vuota”.

Il tono è serio e monocorde, l’intenzione è una chiara presa in giro. Se Gianni Sperti è empatico e Tinì alza la mano per parlare senza che nessuno se ne accorga, Tina Cipollari non si contiene: “L’altra donna era più importante per BIP… Ti sei fidata di uno sconosciuto. Ti ha fatto la sorpresa per Capodanno: è scappato. Lui lo condanno perché è un uomo di me**a, ma la colpa è tutta tua. Ti basta un complimento per cascarci. Le solite emoSSSioni. Sei qui da 10 anni a prendere solo fregature”.

Un principio di crisi isterica colpisce la Galgani, ma la De Filippi apre le porte dello studio, pardon dell’inferno, a Maurizio che entra e si sbraca sulla sedia nemmeno avesse bevuto un gotto di vino rosso fuori alla bottega della piazzetta di paese. Scocche rubiconde in contrasto con i capelli bianco Dash, replica all’ex fidanzata: “Non ho mai parlato di amore con il giornalista, quel virgolettato non è mio. E nemmeno con te ho parlato di amore. Ho chiuso perché non mi è piaciuta l’ultima registrazione, mi ha accusato di avere un’amante, mi ha fatto fare brutta figura”.

La Galgani cambia piglio, le narici del naso si arricciano fino a disegnare un ampio triangolo, gli occhi si fessurizzano: sembra un drago che sta per sputare fuoco: “Non ce n’è oggi, Maurizio, non ce n’è. Dì le cose in maniera esatta. Con me non attacca”.

Tra un urlaccio e uno strillo viene fuori che Maurizio il 26 dicembre ha troncato di netto la telefonata perché aveva citofonato una donna. Trattasi di una sua amica in seria difficoltà per problemi familiari e bisognosa del suo aiuto. “In quel momento a casa mia ho deciso di chiudere il cellulare e davanti alle tue insistenti chiamate l’ho spento. A casa mia faccio i ca**i miei” sostiene l’uomo rintuzzato da Tina: “Non sei mica il parroco di Mantova! Tu devi chiedere scusa all’Italia perché sei venuto a prendere in giro una signora di 72 anni”. Tra i due ex innamorati c’è stata una telefonata il 29 dicembre, dopo l’ultima registrazione del dating show, in cui Maurizio ha chiuso con Gemma così da poter passare il Capodanno con chi gli garbava. Tra un finto piagnisteo e un’accusa, Gemma gli rinfaccia di averlo accudito: “Lui è cambiato dal 25 dicembre sebbene gli avessi fatto da infermiera per una cisti asportata”. Una CISTI. A questo punto, anche se vorremmo prenderci tutto il dolore della dama torinese sulle nostre spalle, la storia prende una piega esilarante. “E perché sei in imbarazzo a dirlo? Dove ce l’hai? Sul ca**o?” osserva la sempre celestiale Tina.

Un po’ di parapiglia sulla zona della “sacca o cavità di natura patologica” e Maurizio torna sul suo focus cioè scaricare Gemma con la grazia di un piccolo uomo: “Io ho chiuso perché non mi è piaciuta la puntata ed è vero che sono stato sgarbato. O lei non ha capito un ca**o della vita o è stupida, io non l’ho presa per il cu*o. Ho cercato di farle capire che lei sulla mia vita privata non deve entrare. Il 25 dicembre era a pranzo con molte persone (in pratica denuncia un assembramento vietato, nda), mentre il 26 ero con questa donna. Gemma mi ha chiesto il nome e le ho detto: che ti frega”.

La Galgani cerca di raccogliere la dignità rimasta: “Come ti permetti di parlarmi così, non ti vergogni della terminologia che stai usando?!”. Il disastro però lo combina Maria De Filippi che domanda: “E’ chiusa in modo definitivo?” Assolutamente sì. Voglio chiudere perché è pesante, molto pesante” risponde gelido il mantovano e Gemma perde il senno: “Cosa?! Ma ci rendiamo conto? Ma che persona sei?! Ma chi sei tu?? Sei stato un grande cafone, disumano. Sapevi che ero qui da sola a Natale, mentre tu avevi inviti coperti e scoperti. Mi hai detto parolacce irripetibili dopo avermi dato lezioni di bon ton. Non dovresti colpevolizzarmi o farmi sentire meno di niente. Mi hai lasciato per telefono. Cos’ero una sfida con Tina? Ti serviva il trofeo?”.

La Cipollari, che in fondo vuole bene alla “nemica”, la invita a non piangere “per un uomo del genere” e non sa quanto ha ragione perché un attimo dopo Armando rimprovera Maurizio e quello fa stelle filanti del Galateo: “Ti ricordo che lei voleva venire con me da ben prima”. Gemma si lancia minacciosa verso il cavaliere: “Ora ti tiro una scarpa! Ma che ne sai? Non mi hai mica trovata a letto, non ero nuda. Dovresti vergognarti. Come fai a stare seduto lì e non andartene? Perché non racconti di quando dicevi ‘impara da me che Tina e Gianni stanno zitti quando parlo io!’. Le mie orecchie sono ancora turbate per le tue offese”, ma Maurizio sempre più arrogante: “La prima volta mi hai detto se volevo salire a casa tua e io non me l’ero sentita. Mi hai anche rubato un bacio. Ho detto la verità”. Ahinoi, ha ragione: Gemma faceva molte allusioni birichine arrivando a regalargli la “Passerina”, pregiato vino rosso.

