Vento contro, il ciclone Sabrina su Flavia: non sono gelosa di mia sorella. Tempesta in famiglia

Adesso Sabrina Vento spara una cannonata contro sua sorella “Non sono gelosa di te”, racconta. Tempo fa a Domenica live le due sorelle avevano spaccato l’opinione pubblica. Ora Sabrina torna a parlare e dice: “Le voglio un bene dell’anima, ma siamo due persone diverse. Non ho alcuna intenzione di ritornare in tv, per ribadirlo. Da una vita mi tengo alla larga dai riflettori, non sono fatta per starci. Di proposte ne ho ricevute, ma ho sempre declinato e scelto di fare altro”. Caratteri diversi, vite diverse. Ma Sabrina ribadisce di non essere gelosa di Flavia, reduce dall’ultimo Gf vip con una permanenza lampo di 24 ore.

“Il bene che le voglio non cambierà mai, lei lo sa e nei momenti belli e brutti ci sono e ci sarò sempre”, puntualizza. E poi sgancia la bomba che spiazza tutti: “Sarebbe bello fare un reality di fratelli e sorelle dì, credo che ne verrebbero fuori delle belle”.

