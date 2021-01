Amici, figuraccia di Giulia Stabile su Verissimo e Toffanin. Maria De Filippi : "Silvia scusaci..."

17 gennaio 2021 a

a

a

"Come si chiama la ragazza di Verissimo?". La figuraccia epica va in onda ad "Amici" quando la conduttrice Maria De Filippi chiede alla ballerina Giulia Stabile di annunciare che la puntata del talent è finita e che a seguire ci sarà il talk show Verissimo con Silvia Toffanin. "Giulia, devi dire che la puntata è finita e devi dare la linea a Verissimo" dice la De Filippi. Gelo e lapsus: la diciottenne romana chiude gli occhi, resta in silenzio e poi esclama: "Lo dico io?!? Come si chiama la ragazza di Verissimo?". E ride nervosamente. "Scusaci Silvia, è piccola..." sospira la De Filippi chiudendo la trasmissione ma la gaffe rimbalza a tempo di record sui social e lo sfottò è servito. Con buona pace di Queen Mary.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.