C'è Posta per Te, la cerca dopo settant'anni ma lei va in tv solo per Maria De Filippi

17 gennaio 2021

Stefano, Elena e la fuitina. A “C’è Posta per Te” di sabato 16 gennaio, il primissimo amore non si scorda mai. Ma proprio mai. Stefano, 91 anni di Salina, 71 anni fa a Francavilla conobbe una ragazza con cui voleva scappare, ma non si ricorda con esattezza il nome. Si opta per una certa Elena. Maria De Filippi fa entrare la prima e Stefano inizia a leggere: “Sono un uomo a portata di mano. Ho una mente abbastanza lucida, uso il cellulare e il computer e il mio numero di matricola è 3854, ho un terrazzo che guarda sulla Provinciale e ho una barca di 7 metri con il motore per andare a pescare, mi piace fare il bagno, mi piace avere tutte le comodità, mi piace comprare la roba in pubblicità: un’impastatrice, le pentole, una gelatiera, le lenzuola e due letti matrimoniali (ghigna, nda), mi piace spendere i soldi”. La prima Elena: “Si doveva maritare! Ma io sogno 61 anni che sono maritata. Non sono io”. L’uomo va avanti come un vaporetto: “Possibilmente ti voglio sposare”, “Cosa ha detto?!” risponde Elena e Queen Mary, come la chiamano i fan, passa oltre: “Meglio che non lo sai”. La seconda Elena viene bocciata subito dal 91enne perché non gli piace. E così si arriva alla terza che entra con la borsa per paura dei borseggiatori nel backstage. Anche questo è un buco nell’acqua.

La De Filippi ha un asso nel manico: “Io ho una figlia del barbiere, ma si chiama Rosaria, detta Sarina, non si chiama Elena. E’ lei e tu hai sbagliato nome”. Sarina è un uragano, entra in studio mandando baci al pubblico e tenendo un comizio: “La signora Maria è bella e brava! Sono figlia unica, facevo la sarta ed ero figlia del barbiere. Mai successo che a Francavilla di Sicilia avessi le autorità dietro la porta. Devo ringraziarle tutte. Sono innamorata di tuo marito Maurizio. Dov’è l’avvocato? PoZZo conoscerlo?”. Il pubblico fa un tifo da stadio sognando l’incontro dopo oltre mezzo secolo, ma quando si apre la busta, la logorroica Sarina: “Oh chi è?! Mai visto”.

Stefano è sicuro di averla ritrovata, ma lei nega: “PoZZo dire che un conosco se un lo conosco. Lui non mi interessa, a me interessa di aver visto te Maria. Un importa basta che ho visto a lei Maria, sono felicissima. Mai fidanzata con un marinaio. Ero fidanzata con un carabiniere, venne la madre di 200 kg, voleva soldi e li buttai fuori tutti e due. Non mi sono sposata e sono sola. E ora mi ni poZZo iri?”. La De Filippi insiste ma Sarina ha un solo chiodo fisso: conoscere l’ AVVOCATO Maurizio Costanzo, fare complimenti a “Maria bella e brava” e ringraziare tutta Francavilla, ma proprio tutta. La De Filippi chiude la busta senza incontro e Francesco torna mesto, mesto alle televendite.

