Amici, Lorella Cuccarini contro la maestra Celentano: "Questo è bullismo". Maria De Filippi deve intervenire

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano ai ferri corti nella puntata di “Amici” di sabato 16 gennaio: “Fai bullismo”, “Mi hai mancato di rispetto”. Due insegnanti di danza nella stessa scuola è come due galli in pollaio, specie se sono due donne dalla spiccata personalità e dall’indiscutibile bravura. L’esibizione assegnata a Rosa per conservare la maglia del talent più famoso del piccolo schermo e la cacciata della ballerina professionista Elena D’Amario dalla sala prove in settimana hanno scatenato l’ira di Lorella Cuccarini: “Mi dispiace Alessandra, ti stimo, ma il tuo è bullismo, questa è vessazione verso le ragazze. E in più mi hai mancato di rispetto perché hai cacciato Elena che era lì in mia rappresentanza, si tratta di una professionista, non della diciassettenne entrata ad Amici qualche anno fa. D’ora in poi farò io lezione in aula”.

La Celentano ha replicato stizzita: “Bullismo? Ahahah. Se proprio devo dirla tutta, sei te che mi hai mancato di rispetto. Mi hai mandato la tua assistente senza avvertirmi. L’ho mandata via perché faceva le correzioni alle mie spalle, una maleducazione che non si fa, una scorrettezza non solo nella danza, ma ovunque. Si è intromessa in modo indisponente, arrogante e insistente. Se avesse fatto di default quello che le avevi detto o fosse stata zitta non sarebbe successo niente. Tu potevi chiamarmi, potevi chiedere un filmato, non mandarmi la tua assistente. La prossima volta rimettila in riga”.

La Cuccarini ha sfoggiato il suo sorriso migliore, ma ha affilato le unghie: “Ognuno ha i suoi metodi, ma non si può vedere le ragazze piangere dopo lezione, vanno anche gratificate. Non è il modo giusto secondo me”. Maria De Filippi ha cercato di mediare: “Alessandra devi riconoscere che i tuoi modi sono sempre stati oggetto di discussione, a volte non ti rendi conto. Elena è stata educata però non voglio che passi per una che bullizza gli allievi. Ed è giusto che sia presente alla discussione anche Elena”. La ballerina ha spiegato che la correzione era stata di una frazione di secondo e che aveva assistito alle prove in silenzio per un’ora e mezzo fin quando si è sentita in dovere di intervenire per bloccare le vessazioni: “Le ho solo detto che era over the top. L’ho fatto perché era diventata una persona che voleva far star male un’altra persona, la stava trattando male”. Un’affermazione che ha mandato su tutte le furie la Celentano: “Non ti permettere! Adesso mi dà anche della rincog***nita! Maria se le consenti di parlarmi così, io me ne vado. Mi aspetto le scuse e non accetto che Lorella mi mandi l’assistente! Io non devo giustificare il mio metodo a nessuno. Non discuto con Elena, ma con il suo superiore. Non c’è? Sì che c’è! Ah io devo aspettare che arriva la D’Amario a dirmi come fare il mio lavoro. Sgrido anche i ragazzi, ma non reagiscono piangendo”, “Non è vero, mi è capitato di incontrare Tommaso che piangeva nei corridoi” ha rintuzzato la De Filippi. Ma Alessandra Celentano non ha sentito ragioni: “Bene, devono crescere”.

