Uomini e donne, Gemma Galgani scaricata da Maurizio Guerci: la love story è già finita

Giada Oricchio 05 gennaio 2021

E’ già addio tra Maurizio Guerci e Gemma Galgani, la dama protagonista di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. L’indiscrezione è del sito “ilvicolodellenews” che spesso anticipa cosa avviene nelle puntate registrate. Un fulmine a ciel sereno se si pensa che solo due settimane fa, Guerci aveva dichiarato alla rivista del programma di aver messo a tacere tutti i dubbi e le cattiverie di Tina Cipollari sulla bontà del suo amore. Ebbene sul portale si legge che Gemma e Maurizio si sono sentiti pochissimo durante le feste di Natale e che il 26 dicembre si è consumato un brutto episodio: “Mentre erano al telefono, a lui è suonato il citofono, Maurizio è andato ad aprire, dopo averle attaccato il cellulare in faccia e non averle dato modo di sapere chi lo stesse cercando”.

Nel corso del battibecco in studio è emerso che si trattava di una donna: “Lui ha spiegato che era un’amica che sta affrontando un periodo brutto in famiglia e che si era rivolta a lui per avere un sostegno. Naturalmente nessuno gli crede, perché allora non ci sarebbe stato motivo di attaccare il telefono a Gemma”.

Dal faccia a faccia emerge anche che il 50enne non ha voluto trascorrere il Capodanno con Gemma e ha cercato di chiudere la conoscenza: “Lei si era proposta di andare in macchina da lui (dopotutto si trattava di un palese stato di necessità…)…per cercare di chiarire, ma lui aveva rifiutato la sua proposta. (…). Alla fine Maurizio decide di chiudere definitivamente e per questo si becca molti insulti in studio”. “UominieDonne” tornerà in onda lunedì 11 gennaio.

