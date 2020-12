Flavio Insinna a L'Eredità fa arrabbiare i cacciatori. Rita Dalla Chiesa li impallina

Giada Oricchio 30 dicembre 2020 a

È scontro tra Flavio Insinna e Federcaccia. E il popolo del web si schiera con il conduttore. Nel corso di una puntata de "L'eredità", Flavio Insinna ha espresso la sua contrarietà alla caccia sostenendo tra l'altro che non fosse uno sport. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie la Federcaccia. L'associazione italiana dei cacciatori ha inviato una lunga lettera al direttore di RaiUno, al presidente Rai e ai membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per protestare contro Insinna e l'abuso della sua notorietà sottolineando che gli iscritti e le loro famiglie avrebbero boicottato il game quiz del preserale di Rai1 e richiamando a un comportamento imparziale.

Nella missiva si legge: "Il comportamento di Insinna, non nuovo a questo genere di interventi, è reso ancora più grave per essere messo in atto approfittando della propria notorietà attraverso un mezzo, quello televisivo, che gli garantisce ampio seguito e l’assenza totale di un contraddittorio sulle opinioni espresse in merito alla caccia e ai cacciatori, denigratorie di una categoria di cittadini che esercita una attività pienamente legittima, prevista e normata dalle leggi dello Stato".

Sulla vicenda, il senatore della Lega, Francesco Bruzzone, ha preso le parti della Federcaccia: "È inaccettabile che all'interno di un canale della televisione di Stato venga permesso e tollerato che un proprio dipendente si lasci andare ad affermazioni del tutto discrezionali" e alcuni parlamentari hanno chiesto delucidazioni, ma Rita Dalla Chiesa ha creato l'hashtag #iostoconflavioinsinna che è entrato subito in tendenza su Twitter. Tantissimi i commenti di solidarietà degli internauti a sostegno di Flavio Insinna.

