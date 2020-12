Elodie e Achille Lauro al fianco di Amadeus. Anche Ibrahimovic nella squadra del Festival di Sanremo

Carmen Guadalaxara 29 dicembre 2020 a

Achille Lauro ed Elodie saranno al festival di Sanremo. Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival lo conferma durante la presentazione della trasmissione di fine anno di Rai1 L'anno che verrà, che torna a parlare di come immagina il festival, che al momento rimane confermato dal 2 al 6 marzo «Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri, uno per ogni serata». Per le 5 serate ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic «senza saltare nessuna partita del Milan».



Tutta l'area di Sanremo va riorganizzata, ma non vogliamo un festival del Covid. Gli italiani lo vogliono tradizionale e anche gli artisti ne hanno bisogno. La musica in un luogo vuoto non è fattibile – h spiegato Amadeus,. “L'ipotesi nave per il pubblico è bellissima, per mettere in sicurezza 500 persone che potranno essere il pubblico dell'Ariston . Tutti dovranno essere controllati, nel massimo della sicurezza. Gli sponsor hanno aderito a coprire la situazione di Sanremo, che deve aiutare la popolazione a rinascere, non solo la musica”.

Per Stefano Coletta, Direttore di Rai UNO si “ stanno valutando varie ipotesi per ogni categoria, dal pubblico alla stampa. “In qualunque situazione – conferma il Direttore - arriveremo, comunque, dovranno essere seguiti i protocolli sanitari. Dopo le feste cominceremo a formalizzare il tutto”.

