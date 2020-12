Il Buon Natale di Anna Falchi a mezzanotte in punto: il Dpcm per lei non lo ha anticipato...

25 dicembre 2020 a

a

a

La bellezza di Anna Falchi incanta anche il giorno di Natale. E migliaia di follower cliccano volentieri su questa foto dal profilo Instagram accanto all'alberello del giorno santo. A giudicare dai commenti è un Buon Natale davvero gradito quello di questa donna di straordinaria popolarità. Lo scatto è apparso come d'incanto a mezzanotte. Non c'è statop bisogno di un dpcm per spostarne l'orario...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.