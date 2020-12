The Voice Senior, Al Bano sceglie Tony Reale. Bufera sui social

Giada Oricchio 19 dicembre 2020 a

a

a

La semifinale di “The Voice Senior”, il talent show di RaiUno condotto da Antonella Clerici, si vena di polemiche. Nella serata dei k.o., trasmessa venerdì 18 dicembre su RaiUno, Tony Reale è stato promosso alla finale di domenica 20 dicembre, ma la scelta del team Carrisi (Al Bano e la figlia Jasmine) non è piaciuta ai social.

Il cantante di Cellino San Marco prima ha elogiato Alida Ferrarese: “Non stupirti se ti dicessi: vogliamo incidere insieme qualcosa?”, poi ha scelto Tony Reale: “Jasmine mi ha contagiato” e la bella figlia avuta da Loredana Lecciso: “Ha un’energia travolgente”. Una decisione che ha scontentato Twitter: “Cioè, ma davvero hanno scelto Tony Reale su Alida? Ma hanno fumato i Carrisi? Stanno bene?”, “Tony Reale imbarazzato anche lui dall'andare in Finale in luogo di due che hanno decisamente cantato meglio di lui”, “Albano ci sei o no? Alida era da finale, no Tony”, “Ma come si fa a non scegliere Alida?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.