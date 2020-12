The Voice Senior, svelati gli otto finalisti

Giada Oricchio 19 dicembre 2020 a

Sono otto i finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”, il talent show riservato alle voci over, condotto da Antonella Clerici su RaiUno. Il programma (registrato) è gradevole per contenuto, ritmo e conduzione, per questo la semifinale, venerdì 18 dicembre, è risultata un po’ troppo drastica nelle eliminazioni: si poteva allungare di una puntata.

Unico neo, il medley dei coach cantato in un playback scoordinato e troppo evidente. Gigi D’Alessio, il team Carrisi con Al Bano e la figlia Jasmine, Loredana Bertè e Clementino hanno dovuto scegliere due finalisti a testa da una rosa di sei concorrenti ciascuno. Al Bano ha portato in finale, domenica 20 dicembre, Tony Reale (con polemiche social, nda) e Rita Mammolotti (per l’occasione, Jasmine ha sottolineato: “Mi sento piccola così, mi avete insegnato tanto, grazie”); Gigi D’Alessio ha premiato la corista Elena Ferretti: “Scelgo lei perché credo che la musica abbia un debito con una persona nascosta per troppo tempo dietro i protagonisti” e Marco Guerzoni, la cui voce ha stregato tutti i giudici fin dalla sua prima apparizione. Dalla scrematura di Loredana Bertè, centrata e ficcante nel ruolo di coach, sono emersi Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino perché i più coerenti con il progetto musicale della cantante dai capelli blu e dalla voce inconfondibile. Eliminato Giulio Todrani, il papà di Giorgia, che si è esibito in collegamento perché positivo al Covid-19. E infine Clementino che ha consegnato il biglietto della finale a Roberto Tomasi e Alan Farrington, gran timbro e papabile vincitore di “The Voice Senior”.

