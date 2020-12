Bugo, Fedez, Renga e Arisa. Sanremo 2021 cala i big

Carmen Guadalaxara 18 dicembre 2020 a

26 big, un cast che conferma, con qualche eccezione come quella di Orietta Berti con il brano “Quando ti sei innamorato”, la volontà di Amadeus di svecchiare la kermesse e far conoscere al pubblico della rete ammiraglia giovani che fanno grandi numeri in streaming e sui social. La data è fissata dal 2 al 6 marzo. Ma andiamo al cast: Bugo con “Invece si” di cui ricordiamo l’affaire con Morgan. C'è la prof di Amici Arisa con “Potevi fare di più” un brano scritto da Gigi D’Alessio. Annalisa con la passione per la Fisica e il talento per la recitazione con “Dieci”. Debutto per Aiello con “Ora” per il giovane cantautore cosentino di nascita, romano di adozione. Le sue canzoni sono frutto di indiscutibili capacità compositive, si sentono nei suoi pezzi esperienze musicali diverse e contaminazioni tra l’r&b classico e il pop contemporaneo italiano. Il soul rap di Ghemon con “Momento perfetto” ed il duo formato dai cantautori Colapesce e Di Martino e la loro “Musica Leggerissima”. I Coma Cose con “Fiamme negli occhi” sono un giovane e originalissimo duo indie pop-rap italiano formato da Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano). Muovendo i primi passi su Youtube sono riusciti a raggiungere una travolgente popolarità. Sorpresona del cast di questa kermesse il poeta/cantante indie Gio Evan “Arnica”. Fasma, nome d’arte di Tiberio Fazioli, ha 24 anni, è romano e con il brano “Parlami” è alla sua seconda partecipazione, dopo l’anno scorso. Annovera una Targa Tenco nel suo carnet il giovane romano Fulminacci con “Santa Marinella” . Un’altra boccata d’ossigeno per la musica cantautorale. C’è Random il giovane rapper campano con “Torno a Te”. C’è il duetto Fedez-Michielin con “Chiamami per nome”. Malika Ayane con “Mi piaci cosi” vanta ben 4 presenze al Festival di Sanremo. Altra giovane leva della musica italiana Gaia Gozzi, fresca vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Due gruppi in gara i Maneskin con “Zitti e buoni” la band romana composta dalla bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi, il frontman bello e dannato Damiano David e il batterista Ethan Torchio e Lo Stato Sociale “Combat pop”. Madame, classe 2002, giovane rapper veneta che è riuscita a conquistarsi l’onore di fare da colonna sonora ad alcune storie del campione della Juventus, Ronaldo. Si aggiungono Ermal Meta “Un milione di cose da dirti” e Irama “La genesi del mio cuore”. Torna al Festival, vinto nel 2005, Francesco Renga “Quando trovo te” con la sua voce potente e garbata. Cosa combineranno Extra Liscio con il feat di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti in “Bianca luce nera”. Tante donne come annunciato ed ecco La rappresentante di lista “Amare”, Noemi con “Glicine”. Tanto rap con il torinese Willie Peyote “Mai dire mai (La locura)” pseudonimo di Guglielmo Bruno. Tanta Roma in questo Festival che chiude con il bassista Max Gazzè “Il farmacista”.

