Luca Zingaretti sbaglia carica. Imbarazzo totale su Giovanni Leone

17 dicembre 2020 a

a

a

Epic fail di Luca Zingaretti, fratello del leader del Pd, Nicola. Sul suo account Instagram posta una foto tratta dal set de “l’Isola delle rose”, appena uscito su Netflix in cui si ricorda una incredibile storia vera del 1968 in cui un ingegnere di Bologna fonda un nuovo stato sovrano su una piattaforma al largo delle acque territoriali italiane di fronte a Rimini. Ma lo stato italiano gli dichiara guerra e fa saltare in aria l’isola delle rose, quella piattaforma marina-Stato.

Luca Zingaretti tutto orgoglioso posta la sua foto spiegando che interpreta “il presidente della Repubblica Giovanni Leone”. Eh no, caro Luca. In quel 1968 Leone non era capo dello Stato, ma capo del governo italiano. Premier si direbbe oggi, ed è Leone capo del governo ad apparire ovviamente nel film. Confusione? Sì, ma se proprio il copione era così ostico, perché non fare una telefonata al fratello Nicola che queste differenze dovrebbe ben conoscere?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.